ЦБ ужесточит контроль за переводами с 2026 года: смена номера телефона и платежи незнакомцам станут признаками мошенничества

Кроме того, под пристальным вниманием окажутся крупные переводы по Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о суммах от 200 тысяч рублей, отправленных человеку, который не значится в истории операций плательщика как минимум последние полгода. Критически важным условием для срабатывания признака станет предшествующая транзакция: если перед переводом незнакомцу клиент сначала перевел аналогичную сумму самому себе.