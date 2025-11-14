ЦБ ужесточит контроль за переводами с 2026 года: смена номера телефона и платежи незнакомцам станут признаками мошенничества

Банк России утвердил обновленный перечень признаков, которые будут указывать на возможное мошенничество при денежных переводах. Новые правила, опубликованные на официальном сайте регулятора, начнут действовать с 1 января 2026 года.
Согласно документу, кредитные организации обязаны выявлять операции, совершаемые без добровольного согласия клиента — либо вовсе без его ведома, либо с согласием, полученным обманным путем или в результате злоупотребления доверием. Важным нововведением стало распространение этих критериев не только на традиционные банковские операции, но и на все транзакции с использованием цифрового рубля.
Перечень конкретных признаков пополнился несколькими новыми пунктами. Одним из сигналов для банка станет смена телефонного номера, который клиент использует для входа в интернет-банк. Также основанием для проверки послужит информация от операторов связи об изменении характеристик устройства — например, если клиент внезапно начинает использовать нетипичного интернет-провайдера.
Кроме того, под пристальным вниманием окажутся крупные переводы по Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о суммах от 200 тысяч рублей, отправленных человеку, который не значится в истории операций плательщика как минимум последние полгода. Критически важным условием для срабатывания признака станет предшествующая транзакция: если перед переводом незнакомцу клиент сначала перевел аналогичную сумму самому себе.
Прежде аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина отмечала, что банки пользуются определёнными критериями для определения подозрительных транзакций. Так, внимание могут вызвать переводы между физическими лицами на сумму более ста тысяч рублей в день. Также подозрительными считаются операции более чем на миллион рублей в месяц.
Экономист и создатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов предупредил, что переводы между своими собственными счетами могут стать поводом для проверки. Всё дело в соблюдении закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы внимательно отслеживают, как часто и каким образом совершаются операции, особенно когда доходы не подтверждены официально.