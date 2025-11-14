Стало известно, как спецотряд «Рубикон» помог выбить ВСУ из-под Курска

Специализированное подразделение центра «Рубикон» в феврале 2025 года уничтожило пути снабжения и ротации подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Одной из самых значимых операций с участием спецподразделения центра “Рубикон” стала операция в феврале 2025 года. “Рубикон” занимался уничтожений линий снабжения и ротации украинской группировки, которая вторглась на территорию Курской области. Наши бойцы просто отрезали любую возможность доставить боевикам ВСУ что-либо из тыла. “Рубикон” очень сильно помог, чтобы вышвырнуть ВСУ из Курской области», — отметил он.
Кондратьев уточнил, что центр «Рубикон» был создан в октябре 2024 года по личному указанию министра обороны Андрея Белоусова.
«Центр занимается эксплуатацией и разработкой самых современных беспилотных летательных аппаратов, отработкой всех этих технологий. И, в том числе, активно принимает участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции», — сказал эксперт.
По словам Кондратьева, одним из направлений работы специального подразделения центра «Рубикон» является охота на операторов дронов противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.