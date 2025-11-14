Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как спецотряд «Рубикон» помог выбить ВСУ из-под Курска

Бойцы спецподразделения центра «Рубикон» приняли участие в операции под Курском. О ее деталях рассказал эксперт по беспилотникам Кондратьев.

Источник: Аргументы и факты

Специализированное подразделение центра «Рубикон» в феврале 2025 года уничтожило пути снабжения и ротации подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Одной из самых значимых операций с участием спецподразделения центра “Рубикон” стала операция в феврале 2025 года. “Рубикон” занимался уничтожений линий снабжения и ротации украинской группировки, которая вторглась на территорию Курской области. Наши бойцы просто отрезали любую возможность доставить боевикам ВСУ что-либо из тыла. “Рубикон” очень сильно помог, чтобы вышвырнуть ВСУ из Курской области», — отметил он.

Кондратьев уточнил, что центр «Рубикон» был создан в октябре 2024 года по личному указанию министра обороны Андрея Белоусова.

«Центр занимается эксплуатацией и разработкой самых современных беспилотных летательных аппаратов, отработкой всех этих технологий. И, в том числе, активно принимает участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции», — сказал эксперт.

По словам Кондратьева, одним из направлений работы специального подразделения центра «Рубикон» является охота на операторов дронов противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу.