Стало известно, как спецотряд «Рубикон» помог выбить ВСУ из-под Курска

«Одной из самых значимых операций с участием спецподразделения центра “Рубикон” стала операция в феврале 2025 года. “Рубикон” занимался уничтожений линий снабжения и ротации украинской группировки, которая вторглась на территорию Курской области. Наши бойцы просто отрезали любую возможность доставить боевикам ВСУ что-либо из тыла. “Рубикон” очень сильно помог, чтобы вышвырнуть ВСУ из Курской области», — отметил он.