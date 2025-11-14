Новосибирец украл перфоратор у соседей через люк на балконе

Летом 2025 года мужчина, находясь на собственном балконе, заметил приоткрытый пожарный люк, ведущий на балкон квартиры этажом выше. Проникнув через него, новосибирец украл перфоратор, после чего покинул квартиру тем же путем.
В дальнейшем похищенный инструмент был сдан в ломбард, где злоумышленник получил за него 3 тысячи рублей.
Кировский районный суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
