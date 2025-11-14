Росздравнадзор проверит проблемы с выдачей датчиков глюкозы в Омской области

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения инициировала проверку сообщений о трудностях, с которыми сталкиваются пациенты с диабетом при получении датчиков для систем непрерывного мониторинга глюкозы.
По информации РИА Новости, проблемы наблюдаются в нескольких регионах России, включая Омскую область, а также Московскую, Ульяновскую, Орловскую, Мурманскую, Брянскую и Челябинскую области, Москву и Республику Башкортостан.
Росздравнадзор пояснил, что обеспечение населения устройствами для мониторинга уровня глюкозы осуществляется в рамках национальной программы поддержки больных диабетом первого типа. Эти устройства предоставляются бесплатно для всех несовершеннолетних пациентов, а с января 2025 года — для беременных женщин. Для других граждан устройства можно получить по рецепту врача в аптеках.
Вместе с тем, в ведомстве отметили, что ситуация с производством и поставками инсулинов в России остается стабильной. На конец ноября зарегистрировано 72 наименования инсулинов различных производителей, и проблем с их поступлением в медицинский оборот не наблюдается.