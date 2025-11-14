Росздравнадзор проверит проблемы с выдачей датчиков глюкозы в Омской области

Росздравнадзор пояснил, что обеспечение населения устройствами для мониторинга уровня глюкозы осуществляется в рамках национальной программы поддержки больных диабетом первого типа. Эти устройства предоставляются бесплатно для всех несовершеннолетних пациентов, а с января 2025 года — для беременных женщин. Для других граждан устройства можно получить по рецепту врача в аптеках.