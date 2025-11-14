Прокуратура Владивостока нашла больше тонны контрафакта на Спортивном рынке

В ходе рейда были выявлены новые нарушения. Торговцы продавали контрафактную продукцию, а некоторые занимались бизнесом без соответствующего разрешения. В результате было изъято более тонны незаконного товара, а на нарушителей составлены административные протоколы. Также проверены иностранные граждане на соблюдение миграционного законодательства.