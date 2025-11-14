Ричмонд
Прокуратура Владивостока нашла больше тонны контрафакта на Спортивном рынке

В ходе рейда были выявлены новые нарушения.

Источник: РИА "Новости"

Владивостокская прокуратура провела очередной рейд на Спортивном рынке, где продолжаются незаконная торговля и продажа поддельных товаров. В проверке участвовали полиция, городская администрация и добровольческий отряд «Тигр». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

В ходе рейда были выявлены новые нарушения. Торговцы продавали контрафактную продукцию, а некоторые занимались бизнесом без соответствующего разрешения. В результате было изъято более тонны незаконного товара, а на нарушителей составлены административные протоколы. Также проверены иностранные граждане на соблюдение миграционного законодательства.

Отдельное внимание уделяется незаконным постройкам около трамвайной остановки «Спортивная». Прокуратура держит на контроле вопрос их демонтажа.

Надзорное ведомство заявило, что проверки будут продолжаться до тех пор, пока все нарушения на территории рынка не будут полностью устранены.