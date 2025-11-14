Ричмонд
В Омске образовались трудности с вылетом по двум направлениям

Три рейса «зависли» в Омском аэропорту.

Источник: Аргументы и факты

По состоянию на 8:00 пятницы, 14 ноября 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о более чем получасовых задержках трех рейсов по двум направлениям.

Так, перенесены два вылета в Москву. В частности, около полутора часов пришлось ожидать пассажирам борта, запланированного на 5:40, он отправился в пункт назначения лишь в 7:09, свидетельствуют данные онлайн-табло. Менее продолжительным может оказаться ожидание пассажиров рейса на 7:05, предварительно он задержан до 8:00.

При этом наиболее продолжительной может оказаться задержка рейса в Казань. Вместо 6:45 его вылет ожидается лишь в 10:00, то есть на 3 часа и 15 минут позднее намеченного.

Стоит отметить, что сбой графика прилета воздушных судов под осуществление рейса наблюдается лишь у одного из упомянутых рейсов, причины задержек остальных не известны.