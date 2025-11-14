Дандыкин: никто не отказывается от цели по освобождению Николаева и Одессы

Российские военные наносят удары по противовоздушной обороне Одессы, объектам ВПК, инфраструктуре порта и логистическим узлам, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подчеркнув, что от освобождения этого города никто не отказывается.
«Противник с самого начала специальной военной операции загрузил всю акваторию минами советского производства. Киевские власти отлично понимают, что никто не отказывается в случае чего от цели по освобождению этой линии: Николаев, Одесса. Они же сейчас вообще отказались от мирных переговоров», — сказал он.
Дандыкин уточнил, что целями ударов российских ракет и беспилотников в Одессе также являются суда и точки, откуда стартуют морские дроны для атаки российских регионов.