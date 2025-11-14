Ричмонд
Бульвар Архитекторов в Омске пострадал от колёс большегруза

На пешеходном бульваре Архитекторов в Омске грузовик повредил недавно обустроенную велодорожку и газон.

Источник: Соцсети

Инцидент произошёл на участке от улицы Ватутина в сторону ТЦ «Мега» и был зафиксирован местными жителями.

В администрации города, отреагировав на обращение, пообещали установить за участком дополнительное наблюдение и привлечь подрядчика для оценки ущерба. «Просим омичей, если они стали свидетелями, делать фото и видео и предоставлять их в департамент строительства», — добавили в мэрии.

Работы по озеленению и созданию велоинфраструктуры на бульваре были проведены совсем недавно.

Напомним, открыли улицу после масштабного ремонта только в конце лета. Ещё до открытия её успели разгромить вандалы.