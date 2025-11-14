Ричмонд
Шеф Пентагона Хегсет поменял табличку на здании министерства войны

Хегсет лично с помощью отвёртки зафиксировал на стене одну из табличек.

Источник: Аргументы и факты

Шеф Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании ведомства, которое президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал министерством войны.

Из сообщения Пентагона следует, что министр лично с помощью отвёртки зафиксировал на стене одну из табличек.

«Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами США, называется “министерство войны”», — заявили в ведомстве.

Напомним, Трамп вернул Минобороны США историческое название — «Министерство войны». Министерство войны существовало в Соединённых Штатах с 1789 по 1947 год.

Ранее сообщалось, что Хегсет в ходе своего выступления в Белом доме назвал Минобороны США «министерством войны».

