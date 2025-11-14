Шеф Пентагона Хегсет поменял табличку на здании министерства войны

Шеф Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании ведомства, которое президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал министерством войны.
Из сообщения Пентагона следует, что министр лично с помощью отвёртки зафиксировал на стене одну из табличек.
«Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами США, называется “министерство войны”», — заявили в ведомстве.
Напомним, Трамп вернул Минобороны США историческое название — «Министерство войны». Министерство войны существовало в Соединённых Штатах с 1789 по 1947 год.
Ранее сообщалось, что Хегсет в ходе своего выступления в Белом доме назвал Минобороны США «министерством войны».