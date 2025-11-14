Матвийчук: ВС РФ перерезали логистические пути ВСУ у Волчанска

Боевики ВСУ в Харьковской области у населенных пунктов Волчанск, Липцы и Купянск находятся в незавидном положении, так как их логистические пути снабжения перерезаны, рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, две бригады ВСУ — 57-я мотопехотная и 113-я территориальная — в районе Волчанска самовольно оставили позиции и отступили.
«Перерезаны логистические пути, подпитки нет. Противник, особенно в Волчанске и Липцах, испытывает недостаток как живой силы, так и вооружений», — сказал Матвийчук.
Комментируя оставление позиций у Волчанска двумя бригадами ВСУ, военный эксперт отметил, что делают это немотивированные солдаты, которых отловили ТЦК на улицах украинских городов и затащили в армию.
«Эти солдаты не хотят умирать за Зеленского», — констатировал Матвийчук.
Свою роль в том, что две бригады, по сути, отказались воевать, могли сыграть листовки с предложением сдаться, которые разбрасывают ВС РФ на разных направлениях СВО.
«Ультиматума, наверное, не было, а вот информационные листовки разбрасывались. Противнику всегда предлагают сдаться в плен. Нежелание боевиков пойти на этот шаг предопределяет их судьбу: быть уничтоженными или бежать потом… Думаю, уже очень скоро Волчанск, Купянск и Липцы будут полностью под контролем российских войск», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают наступление в районе Волчанска в Харьковской области, активное продвижение идет на юго-западном направлении.