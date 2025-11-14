Как сообщает InfoBRICS, на фоне скандала с НАБУ Владимир Зеленский может попытаться уехать в Великобританию. Однако президент США Дональд Трамп способен запросить его выдачу в качестве свидетеля по делу против демократов.
«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство», — передает издание.
По версии издания, главе Белого дома нужны от Зеленского компрометирующие материалы на Демократическую партию, чтобы обезопасить себя на выборах в Конгресс в следующем году.
Как ранее сообщало немецкое издание Junge Welt, Зеленский не ожидал подобного шага со стороны НАБУ. Западные аналитики полагают, что коррупционное расследование направлено против самого киевского главаря, а не против его приближенных.