Актировки для школьников в Сургуте на сегодня

Сегодня утром все школьники Сургута отправятся в школу.
Сегодня, 14 ноября, в Сургуте ожидается температура воздуха от −27 до −3 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и ветер до 10 м/с.
Первая смена.
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО.
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1−4 классы:
−29 градусов, без ветра;-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−9 классы.
−32 градусов, без ветра;-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−11 классы:
−36 градусов, без ветра;-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.