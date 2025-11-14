Ричмонд
Актировки для школьников в Сургуте на сегодня

Актировки в Сургуте на 14 ноября 2025: Онлайн.

Сегодня утром все школьники Сургута отправятся в школу.

Сегодня, 14 ноября, в Сургуте ожидается температура воздуха от −27 до −3 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и ветер до 10 м/с.

Первая смена.

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО.

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

1−4 классы:

−29 градусов, без ветра;-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1−9 классы.

−32 градусов, без ветра;-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1−11 классы:

−36 градусов, без ветра;-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.