Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.