Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

Прогноз погоды и актировки в Югре.
Сегодня, 14 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от −32 до −13 градусов ночью, по западным районам до −30, и от −22 до −3 градусов днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег и ветер 2−10 м/с.
Первая смена.
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
с 1-го по 4-й класс — Нягань, Ваховск, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль, Корлики, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Агириш, Коммунистический, Унъюган.с 1-го по 8-й класс — Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО.
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1−4 классы:
−29 градусов, без ветра;-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−9 классы.
−32 градусов, без ветра;-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1−11 классы:
−36 градусов, без ветра;-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.