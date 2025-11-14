NYT: США рассматривают отмену пошлин на продукты для борьбы с ростом цен

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на импортные продукты в целях борьбы с ростом цен в стране. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, мера может коснуться как ответных пошлин, введенных ранее, так и продукции, производимой на территории США.