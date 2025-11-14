NYT: США рассматривают отмену пошлин на продукты для борьбы с ростом цен

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин на импортные продукты в целях борьбы с ростом цен в стране. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, мера может коснуться как ответных пошлин, введенных ранее, так и продукции, производимой на территории США.
Исключения, вероятно, затронут импортируемые продукты из стран, не имеющих торговых соглашений с Вашингтоном. Среди возможных товаров, на которые могут быть сняты пошлины, упоминаются говядина, цитрусовые, кофе и бананы. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял о скором анонсе мер по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. Эти действия, как отмечает газета, могут противоречить политике поддержки местного производства, проводимой президентом.
Ранее сообщалось, что из-за приостановки работы правительства США Федерально бюро расследований (ФБР) осталось без средств для оплаты услуг информаторов и тайных закупок наркотиков или оружия. В результате шатдауна расследования ведомства замедлились или полностью остановились, что ставит под угрозу национальную безопасность.