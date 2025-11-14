Ричмонд
NYT: США боятся, что технологии F-35 попадут в Китай после продажи Эр-Рияду

Администрация Дональда Трампа рассматривает запрос Эр-Рияда на приобретение 48 таких самолётов.

Источник: Аргументы и факты

Американское военное разведсообщество выражает обеспокоенность тем, что возможная продажа Саудовской Аравии истребителей F-35 может привести к утечке технологий, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

На фоне того, что администрация Дональда Трампа рассматривает запрос Эр-Рияда на приобретение 48 таких самолётов, вопрос о безопасности высокотехнологичных систем вновь оказался в центре обсуждений.

Согласно сведениям, изложенным в аналитических материалах Пентагона, существует риск, что Китай сможет получить доступ к ключевым элементам технологий F-35.

По оценке американских разведчиков, это может произойти как через шпионскую деятельность, так и в результате возможного взаимодействия Пекина с саудовскими структурами в сфере безопасности. Эти опасения стали одним из главных факторов, тормозящих окончательное решение по сделке.

Ранее сообщалось, что в Бельгии произошел политический скандал, связанный с началом поставок американских самолетов F-35.

