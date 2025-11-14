Ричмонд
Новосибирец поймал судака весом более 10 кг и отпустил его обратно в Обь

Новосибирец Максим поделился в соцсетях впечатлениями от удачной рыбалки.

Источник: Соцсети

В группе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте» мужчина рассказал о недавнем походе на Оби, который принес ему настоящий трофей. Сибиряку удалось поймать двух судаков по 6 кг и обновить личный рекорд, вытащив рыбу весом более 10 кг.

По словам Максима, поклевка была мощной, а борьба с судаком настоящим испытанием на прочность. Когда рыба появилась на поверхности, адреналин у рыбака зашкаливал.

«Это мой очередной рекорд, я просто счастлив, — поделился Максим. — Он так шарахнул, так сопротивлялся это кайф. Такая рыба заслуживает жизни, поэтому мы ее отпускаем и всем советуем делать так же».

После памятных снимков красавец-судак вернулся в родную стихию.