Объяснено, чем опасна потеря мобильного номера для россиян

Потеря старого номера сотовой связи может оставить человека без доступа к банку и другим сервисам. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности F6 Сергей Золотухин.
Он пояснил, что если долго не пользоваться номером, оператор может вернуть его в оборот. Через несколько месяцев он попадет к новому владельцу, и тот получит доступ к аккаунтам предыдущего пользователя, даже не пытаясь этого сделать.
Золотухин отметил, что риски можно уменьшить. При смене номера важно составить список сервисов, где он используется, разделить их по значимости и последовательно заменить старый номер на новый.
Он подчеркнул, что сначала нужно уведомить банк. Если этого не сделать, СМС с операциями и паролями продолжат приходить на старый номер, и им могут воспользоваться злоумышленники, оформив перевод или даже кредит.
После уведомления банка специалист советует сменить номер на «Госуслугах» через приложение банка или в МФЦ, а затем обновить данные в остальных сервисах, начиная с электронной почты.
