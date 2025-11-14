Эксперт раскрыл пять правил, как оставаться в мужской силе

— Мужские органы задуманы природой так, чтобы они работали, ровно также, как и суставы, например. Я и своим знакомым и друзьям не устаю говорить о том, что мужчина — это существо активное и занятия спортом и половая активность у него должны быть регулярными, — поделился эксперт.