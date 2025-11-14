Эксперт раскрыл пять правил, как оставаться в мужской силе

Сохранить мужское здоровье и продлить молодость можно своими силами. Заведующий отделением урологии и андрологии Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Станислав Волков в беседе с KP.RU назвал пять правил, которые помогут мужчинам дольше оставаться в форме.
— Мужские органы задуманы природой так, чтобы они работали, ровно также, как и суставы, например. Я и своим знакомым и друзьям не устаю говорить о том, что мужчина — это существо активное и занятия спортом и половая активность у него должны быть регулярными, — поделился эксперт.
По словам уролога, основа мужского здоровья — физическая активность и разнообразное питание. После 45 лет важно ежегодно сдавать анализ на простат-специфический антиген PSA-белок, чтобы вовремя заметить возможные проблемы с предстательной железой.
— Питание у мужчины должно быть полноценное, без ярко выраженных пристрастий. Мясо, фрукты, овощи, злаковые и молочные продукты, чем разнообразнее палитра, — тем лучше, — уточнил врач.
Также мужчинам стоит знать семейную историю заболеваний и при необходимости наблюдаться у врача с 40 лет. При правильном образе жизни и внимательном отношении к себе мужская сила может сохраняться долгие годы.