Вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной

Снег в Челябинск придет только в конце ноября.
В Челябинске установится аномально бесснежная погода для второй половины ноября. По прогнозу сервиса «Гисметео», осадков в виде снега в городе не ожидается вплоть до последних чисел месяца.
«Первый небольшой мокрый снег в Челябинске в ноябре прогнозируется лишь 27 и 28 ноября. Небольшие осадки в виде снега могут продолжиться 29 и 30 ноября», — следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая будет колебаться от +1 до +8 градусов тепла. Небольшое осеннее похолодание ожидается лишь в последние дни месяца — с 28 по 30 ноября днем температура опустится до −2 градусов.