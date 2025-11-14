Ричмонд
Вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной

В Челябинске установится аномально бесснежная погода для второй половины ноября. По прогнозу сервиса «Гисметео», осадков в виде снега в городе не ожидается вплоть до последних чисел месяца.

Снег в Челябинск придет только в конце ноября.

«Первый небольшой мокрый снег в Челябинске в ноябре прогнозируется лишь 27 и 28 ноября. Небольшие осадки в виде снега могут продолжиться 29 и 30 ноября», — следует из прогноза синоптиков «Гисметео».

Зима не спешит: в Челябинске ноябрь завершится практически без снега.

Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая будет колебаться от +1 до +8 градусов тепла. Небольшое осеннее похолодание ожидается лишь в последние дни месяца — с 28 по 30 ноября днем температура опустится до −2 градусов.