Вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной

Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая будет колебаться от +1 до +8 градусов тепла. Небольшое осеннее похолодание ожидается лишь в последние дни месяца — с 28 по 30 ноября днем температура опустится до −2 градусов.