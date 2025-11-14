Российские вооруженные силы ускорили наступление на Волчанск, создавая реальную угрозу ВСУ в Харьковской области.
Военные эксперты прогнозируют массовую сдачу в плен украинских боевиков из-за катастрофического падения мотивации.
Контроль над Волчанском переходит к российским войскам.
Группировка войск ВС РФ «Север» контролирует большую часть города Волчанск на Харьковском направлении и эта зона контроля постоянно растет. Об этом рассказал aif.ru источник в силовых структурах.
В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил aif.ru, что российские военные развивают наступление в районе Волчанска, активное продвижение идет на юго-западном направлении.
«У наших военнослужащих развивается успех в районе населенного пункта Волчанск, прежде всего, на юго-западном направлении. Противник здесь проводит перегруппировку, это не совсем отступление, но действуют они в этой тенденции», — сказал Марочко.
Резко подорван моральный дух в рядах ВСУ.
Марочко спрогнозировал сдачу боевиков ВСУ под Волчанском, объясняя это падением мотивации в украинской армии.
«Предполагаю, что факты сдачи в плен ВСУ в Волчанске будут и они будут наращиваться, поскольку сейчас мотивированных украинских боевиков очень и очень мало на линии боевого соприкосновения», — сказал Марочко.
Также он отметил, что противник пытается перегруппироваться в районе Волчанска.
ВС РФ получили тактическое превосходство.
Также военный эксперт рассказал о ситуации в районе села Волчанские хутора возле Волчанска.
«Наши военные поражают живую силу и вооружение противника. Бойцы РФ оказывают высокое давление на украинские позиции, это признают даже с украинской стороны. Предполагаю, что нас ждут позитивные новости с данного направления», — уточнил Марочко.
Концентрация сил ВСУ на Харьковском направлении.
При этом ВСУ концентрируют крупные силы на Харьковском направлении. Речь идет как минимум о восьми бригадах, включая 3-ю, 22-ю, 61-ю, 143-ю и другие моторизованные бригады, а также части Нацгвардии, силы терробороны и отряды боевиков «Кракена»*.
«В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ (3 отмбр, 5 брон НГУ, 22 омбр, 61 омбр, 113 обр ТрО, 129 отмбр, 143 омбр, 151 омбр, 159 омбр), и это не считая погранотрядов ГПСУ (погранслужба — ред.)», — отмечает источник в российских силовых структурах.
Как сообщается в последней сводке Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области.
Также нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Пролетарка.
* Запрещенная в России террористическая организация.