В Приморье удалось сфотографировать семью самых скрытных кошек

Специалисты «Земли леопарда» пояснили, что котята, попавшие в объектив, это поздний осенний выводок. В период выкармливания потомства активность животных увеличивается, так как самке приходится чаще ходить на охоту, чтобы прокормить детенышей. С матерью выводок будет находиться вплоть до четырех-пяти месяцев, после чего потомство отделяется.