Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье удалось сфотографировать семью самых скрытных кошек

Сотруднику национального парка «Земля леопарда» удалось сфотографировать самку дальневосточного лесного кота с двумя котятами, которые еще делают первые шаги. Кадры публикует Telegram-канал нацпарка.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Животные этого вида ведут очень скрытный образ жизни, они активны ночью. А семьями кошки днем и вовсе стараются не показываться. Поэтому полученные снимки считаются редкими. В среднем, с помощью фотоловушек хищника удается запечатлеть всего несколько раз в год.

Специалисты «Земли леопарда» пояснили, что котята, попавшие в объектив, это поздний осенний выводок. В период выкармливания потомства активность животных увеличивается, так как самке приходится чаще ходить на охоту, чтобы прокормить детенышей. С матерью выводок будет находиться вплоть до четырех-пяти месяцев, после чего потомство отделяется.