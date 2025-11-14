Миронов раскритиковал полумеры Минфина и предложил повысить налог для букмекеров

«В такой ситуации и наш вариант налогообложения не доставит серьёзных проблем игорному бизнесу. Теперь же бюджет получит на 50 миллиардов рублей меньше, чем в первоначальном варианте Минфина. Удивительно, как чутко прислушивается правительство к тем, кто делает деньги из воздуха, кто провоцирует игроманию, болезнь, которая ломает судьбы людей, их близких, и не лечится полностью. Мы будем голосовать против этой поправки!» — заключил лидер СРЗП.