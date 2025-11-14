Россиянам назвали популярные схемы мошенников этой осенью

Схема заключается в рассылке уведомлений о мнимом взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой перезвонить. В ходе разговора мошенники манипулируют жертвой, вынуждают ее раскрыть персональные данные или коды подтверждения. Это позволяет им получить реальный доступ к учетной записи.