Россиянам назвали популярные схемы мошенников этой осенью

Лидерами среди телефонных мошенничеств стали три схемы: мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», поддельные уведомления о посылках и приглашения на фальшивые собеседования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные группы быстрого реагирования «Билайна».
Схема заключается в рассылке уведомлений о мнимом взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой перезвонить. В ходе разговора мошенники манипулируют жертвой, вынуждают ее раскрыть персональные данные или коды подтверждения. Это позволяет им получить реальный доступ к учетной записи.
Также стал популярным метод, при котором мошенник под видом почтового работника, сообщает о «найденной» посылке. Если жертва сообщает код, злоумышленник использует его для взлома аккаунта на госпортале и кражи личных данных.
Третьей популярной схемой стало приглашение на собеседование в Zoom от несуществующего работодателя. Во время видеозвонка мошенники просят включить демонстрацию экрана. Это позволяет им либо установить вредоносную программу, либо замаскировать перевод денег, либо подсмотреть коды подтверждения.
Накануне МВД рассказало о семи наиболее популярных тем из объявлений мошенников.