Строители Тюменской области завоевали 26 медалей на спартакиаде госорганов. Фото

Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области завоевали 26 медалей на 23 Спартакиаде органов государственной власти региона. В копилке команды — пять золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта.

«26 медалей в копилке команды Главного управления строительства Тюменской области. Сегодня подведены итоги XXIII Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона», — пишут в посте.

Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта, включая легкую атлетику, плавание и боулинг. В спартакиаде участвовали 1129 человек из исполнительных и законодательных органов власти.

