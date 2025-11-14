Строители Тюменской области завоевали 26 медалей на спартакиаде госорганов. Фото

Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта.
Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области завоевали 26 медалей на 23 Спартакиаде органов государственной власти региона. В копилке команды — пять золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
«26 медалей в копилке команды Главного управления строительства Тюменской области. Сегодня подведены итоги XXIII Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона», — пишут в посте.
Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта, включая легкую атлетику, плавание и боулинг. В спартакиаде участвовали 1129 человек из исполнительных и законодательных органов власти.
