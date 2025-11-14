Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IT-эксперт Эльдар Муртазин рассказал, как защититься от гаджетов-шпионов

Рекомендации по защите от слежки через мобильные устройства дал IT-эксперт Эльдар Муртазин. Он объяснил, что нужно делать, чтобы гаджет не фиксировал и не пересылал разговоры.

Источник: Аргументы и факты

Мобильные устройства с операционной системой Android могут шпионить за своими владельцами, фиксируя их разговоры. Как защититься от этого, aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«Тем, кто боится шпионов на андроиде, что голосовые ассистенты работают и прочее, можно отозвать доступ к микрофону у приложения. Так же не нужно активировать фразу “Ok, google”, — объяснил он.

Эксперт Муртазин уточнил, что идеальными шпионами могут быть умные колонки, потому что «они стоят там, где люди разговаривают, забывают об их наличии», а эти гаджет могут записывать разговоры и передавать компании создателя.