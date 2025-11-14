IT-эксперт Эльдар Муртазин рассказал, как защититься от гаджетов-шпионов

Мобильные устройства с операционной системой Android могут шпионить за своими владельцами, фиксируя их разговоры. Как защититься от этого, aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Тем, кто боится шпионов на андроиде, что голосовые ассистенты работают и прочее, можно отозвать доступ к микрофону у приложения. Так же не нужно активировать фразу “Ok, google”, — объяснил он.
Эксперт Муртазин уточнил, что идеальными шпионами могут быть умные колонки, потому что «они стоят там, где люди разговаривают, забывают об их наличии», а эти гаджет могут записывать разговоры и передавать компании создателя.