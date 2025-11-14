Дорожные камеры могут получить новую функцию: за чем еще предложили следить в РФ

Примечательно, что это предложение прозвучало сразу после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о проверке полисов ОСАГО через камеры. Новая поправка в закон запрещает привлекать к ответственности за нарушения статьи 12.37 КоАП более одного раза в сутки в сутки при фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.