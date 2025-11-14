Дорожные камеры могут получить новую функцию: за чем еще предложили следить в РФ

Российские страховщики предложили использовать систему автоматической фиксации нарушений для контроля за прохождением технического осмотра ТС. С соответствующей идеей на выездном заседании думского комитета по транспорту выступили Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков, сообщает газета «Коммерсант».
Как пояснил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, особенно остро проблема стоит с легковыми такси, автомобили которых зачастую старше десяти лет. Несмотря на обязательность регулярного контроля технического состояния, многие водители игнорируют это требование. По данным Союза операторов ТО, до 30% транспорта ездит без соответствующей диагностической карты.
Глава объединения операторов техосмотра Максим Бурдюгов поддержал идею, отметив, что ввести автоматическую проверку наличия документа логично и правильно, особенно учитывая, что сотрудники ГИБДД практически не занимаются проверкой документов о техосмотре.
Принцип работы системы будет аналогичен проверке полисов ОСАГО. Камеры фиксации нарушений распознают государственные номерные знаки автомобилей и сверят их с базой данных Единой автоматизированной системы техосмотра. Как подчеркнул Ефремов, обе системы — «Паутина» и ЕАИСТО — курируются Министерством внутренних дел, что технически упрощает организацию обмена данными. Согласно имеющейся информации, фиксация нарушений может быть запущена в конце 2026 года.
Примечательно, что это предложение прозвучало сразу после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о проверке полисов ОСАГО через камеры. Новая поправка в закон запрещает привлекать к ответственности за нарушения статьи 12.37 КоАП более одного раза в сутки в сутки при фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили не штрафовать водителей за нарушения ПДД из-за пропуска машины со спецсигналами, в том числе скорой помощи.
Также автомобилистам напомнили о серьезных последствиях за умышленное сокрытие государственных номеров. За это нарушителю грозит либо денежный штраф, либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.