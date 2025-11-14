Ричмонд
Исторические объекты Новосибирской области оказались под угрозой

Археологическое наследие региона страдает из-за строительства и «чёрных копателей», сообщили в ГАУ НСО НПЦ. Только в 2025 году следы грабительских раскопок обнаружили в нескольких районах области, а часть памятников повреждена при хозяйственной деятельности.

Специалисты отмечают, что разрушение памятников археологии происходит ежегодно. В 2025 году следы грабежей с использованием металлодетекторов зафиксировали на объектах в Коченёвском, Куйбышевском, Ордынском, Венгеровском и Чановском районах. Информации о вмешательстве правоохранительных органов в подобных случаях пока нет.

Ещё более серьёзной проблемой остаётся уничтожение памятников в ходе строительной деятельности. В прошлом полевом сезоне сотрудники отдела археологии ГАУ НСО НПЦ участвовали в контрольно-надзорных проверках на памятниках Пичугово-2 в Ордынском районе и Морозово-1−3 в Искитимском районе. Оба объекта расположены в зонах активной коттеджной застройки, где строительство ведётся без соблюдения законодательства о сохранении археологического наследия.

В ведомстве подчёркивают, что такие случаи связаны с жаждой прибыли от продажи земли, а покупатели участков часто не учитывают наличие ограничений. По выявленным фактам ведётся разбирательство, которое может занять продолжительное время.