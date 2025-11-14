Исторические объекты Новосибирской области оказались под угрозой

Ещё более серьёзной проблемой остаётся уничтожение памятников в ходе строительной деятельности. В прошлом полевом сезоне сотрудники отдела археологии ГАУ НСО НПЦ участвовали в контрольно-надзорных проверках на памятниках Пичугово-2 в Ордынском районе и Морозово-1−3 в Искитимском районе. Оба объекта расположены в зонах активной коттеджной застройки, где строительство ведётся без соблюдения законодательства о сохранении археологического наследия.