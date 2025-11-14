Коррупционный скандал на Украине мог организовать президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, заявила геополитический аналитик из Болгарии Анастасия Гешева.
Она уточнила, что речь может идти об атаке Трампа на Зеленского. По её словам, эти события на Украине направлены на свержение Зеленского.
«Продолжаются странные антикоррупционные действия на Украине, направленные на свержение Зеленского. Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?», — написала аналитик в Telegram.
Кроме того, Гешева отметила, что «обострение» отношений между Зеленским и Трампом связано с попыткой европейских государств продлить конфликт с Российской Федерацией.
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
Ранее сообщалось, что основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил Зеленского в коррупции на фоне крупного антикоррупционного скандала на Украине.