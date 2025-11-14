Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, почему не играют Волков и Прохоркин

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше на пресс-конференции в четверг, 13 ноября 2025 года, после матча с челябинским «Трактором» рассказал, что случилось с нападающими Александром Волковым и Николаем Прохоркиным, которые не были заявлены на игру. Как оказалось, спортсмены заболели.
«Надеюсь, что уже завтра. Но если серьезно, то они приболели, у них просто повышена температура. Они, конечно, такие крепкие орешки, они готовы были играть и сегодня, но температура достаточно высокая, поэтому не было оснований для того, чтобы действительно пускать их играть. Им нужно отдохнуть, восстановиться», — приводит слова Ги Буше пресс-служба клуба.
Напомним, «Авангард» одержал победу над «Трактором» со счетом 3:2. Следующий матч омичи сыграют в воскресенье, 16 ноября 2025 года, в Нижнем Новгороде с «Торпедо».
Добавим, в скором времени также ожидается возвращение в команду выбывших из-за травм нападающих Василия Пономарев и Наиля Якупова.