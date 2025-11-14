Самые высокие зарплаты в Омске обещают проектировщику, водителю и продажнику

Высокая зарплата ждет и водителя категории «Е» в крупной омской розничной сети: будущему сотруднику обещают оплату от 130 тысяч рублей. Чуть ниже по достатку находится вакансия менеджера по продажам грузовых запчастей — претенденту на это рабочее место предлагают оплату от 120 тысяч рублей в месяц, обучение и скидки на продукцию компании. Также в рейтинг высоких зарплат вошла вакансия медицинского представителя в Омской области. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.