Самые высокие зарплаты в Омске обещают проектировщику, водителю и продажнику

В Омске в ноябре больше всего готовы платить главному специалисту по проектированию в строительстве. Кандидату на эту должность предлагают зарплату до 145 тысяч рублей и бесплатное обучение, сообщают аналитики сервиса SuperJob.
Высокая зарплата ждет и водителя категории «Е» в крупной омской розничной сети: будущему сотруднику обещают оплату от 130 тысяч рублей. Чуть ниже по достатку находится вакансия менеджера по продажам грузовых запчастей — претенденту на это рабочее место предлагают оплату от 120 тысяч рублей в месяц, обучение и скидки на продукцию компании. Также в рейтинг высоких зарплат вошла вакансия медицинского представителя в Омской области. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.
В топе лучших предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, автосервисах, а также в здравоохранении и IT.