В России ограничили работу 11 аэропортов

Количество российских аэропортов, в которых введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, за ночь увеличилось до 11. Актуальный список распространил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
Согласно официальному сообщению, в настоящее время ограничения действуют в аэропортах городов: Геленджик, Волгоград, Пенза, Саратов, Тамбов, Краснодар, Казань, Нижнекамск, Оренбург, Самара и Уфа.
В своем заявлении представитель Росавиации подчеркнул, что введенные меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Нужно сказать, что подобные ограничения вводятся в связи с опасностью атаки вражеских беспилотников. Российские системы ПВО ежедневно уничтожают украинские дроны, которыми киевский режим пытается атаковать регионы РФ. Накануне расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ.