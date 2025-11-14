В России ограничили работу 11 аэропортов

Количество российских аэропортов, в которых введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, за ночь увеличилось до 11. Актуальный список распространил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в своем Telegram-канале.