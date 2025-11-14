Ричмонд
В России ограничили работу 11 аэропортов

В Росавиации сообщили об ограничениях в ряде российских аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

Количество российских аэропортов, в которых введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов, за ночь увеличилось до 11. Актуальный список распространил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Согласно официальному сообщению, в настоящее время ограничения действуют в аэропортах городов: Геленджик, Волгоград, Пенза, Саратов, Тамбов, Краснодар, Казань, Нижнекамск, Оренбург, Самара и Уфа.

В своем заявлении представитель Росавиации подчеркнул, что введенные меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Нужно сказать, что подобные ограничения вводятся в связи с опасностью атаки вражеских беспилотников. Российские системы ПВО ежедневно уничтожают украинские дроны, которыми киевский режим пытается атаковать регионы РФ. Накануне расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ.