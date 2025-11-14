Матвийчук: для Зеленского потеря Покровска и Купянска смерти подобна

Потеря таких городов, как Красноармейск (Покровск) и Константиновка в Донецкой Народной Республике, Купянска в ЛНР, будет не просто военной для киевского режима, а станет тяжелым имиджевым ударом.
Об этом в беседе с aif.ru сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Противник, кроме военных потерь, несет имиджевые. То есть для Зеленского смерти подобно сдача Красноармейска, Купянска. Поэтому весьма вероятно, что ВСУ будут драться до последнего за эти населенные пункты. Для этого туда забросят какие-нибудь элитные части, повязанные кровью. Думаю, что ожесточенные бои предстоят также за Константиновку, Дружковку и Краматорск», — подытожил Матвийчук.
Напомним, Матвийчук увидел признаки скорого обрушения обороны ВСУ у Константиновки.
Как сообщил военкор Тимофей Ермаков, российские войска взяли в оперативное окружение боевиков ВСУ в селе Новомарково под Константиновкой.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка назвал Покровск самым горячим направлением в зоне СВО.