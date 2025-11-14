Матвийчук: для Зеленского потеря Покровска и Купянска смерти подобна

«Противник, кроме военных потерь, несет имиджевые. То есть для Зеленского смерти подобно сдача Красноармейска, Купянска. Поэтому весьма вероятно, что ВСУ будут драться до последнего за эти населенные пункты. Для этого туда забросят какие-нибудь элитные части, повязанные кровью. Думаю, что ожесточенные бои предстоят также за Константиновку, Дружковку и Краматорск», — подытожил Матвийчук.