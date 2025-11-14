Потерпевшие по делу «Крокуса» просят повторной экспертизы: что известно

Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокуса». Группа вооруженных террористов ворвалась в здание и начала расстреливать людей. Позже они подожгли здание и попытались сбежать, однако четверых исполнителей удалось задержать по горячим следам. В результате трагедии погибли 145 человек.