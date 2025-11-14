Потерпевшие по делу «Крокуса» просят повторной экспертизы: что известно

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обратилась в 2-й Западный окружной военный суд с просьбой о проведении повторных экспертиз. Об этом ТАСС сообщил адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы пострадавших.
Он рассказал, что защита считает такую просьбу своевременной, поскольку в деле отсутствуют необходимые медицинские экспертизы.
«Ряд потерпевших с тяжелыми травмами и психическими нарушениями, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), были необоснованно признаны не получившими вреда здоровью», — отметил Готье. Кроме того, он добавил, что некоторым из них судебно-медицинские экспертизы вообще не проводились.
По мнению защиты, для защиты прав пострадавших необходима объективная и профессиональная медицинская оценка полученных ими повреждений.
Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокуса». Группа вооруженных террористов ворвалась в здание и начала расстреливать людей. Позже они подожгли здание и попытались сбежать, однако четверых исполнителей удалось задержать по горячим следам. В результате трагедии погибли 145 человек.