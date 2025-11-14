Ричмонд
В Омской области в сентябре цены на популярные лекарства выросли на 20−32%

За год на десятки процентов подорожали «Корвалол», «Сульфат магния» и «Активированный уголь».

Источник: Om1 Омск

В Омской области в сентябре 2025 года зафиксирован значительный рост цен на ряд лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данные о ценах опубликованы на сайте «Ай Мониторинг». В некоторых случаях стоимость препаратов увеличилась на десятки процентов.

Наибольшее подорожание наблюдается у «Корвалола», который стал дороже на 32,48%, а также у «Сульфата магния» и «Активированного угля», чьи цены выросли на 20,94% и 19,94% соответственно.

Тем не менее, несмотря на общий рост цен, некоторые препараты остаются доступными для омичей. Так, «Дротаверин» («Но-шпа»), «Ацетилсалициловая кислота» и «Амброксол» по-прежнему являются одними из самых дешёвых в Сибирском федеральном округе.