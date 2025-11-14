В Омской области в сентябре цены на популярные лекарства выросли на 20−32%

В Омской области в сентябре 2025 года зафиксирован значительный рост цен на ряд лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данные о ценах опубликованы на сайте «Ай Мониторинг». В некоторых случаях стоимость препаратов увеличилась на десятки процентов.