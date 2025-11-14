Раскрыта подмена новорожденных в одной стране спустя полвека

В Норвегии стали известны подробности истории о подмене двух девочек, произошедшей в 1965 году. Об этом сообщает Onet Kobieta.
Почти 50 лет семьи воспитывали детей, думая, что они родные. Лишь недавний ДНК-тест показал, что все эти годы они растили чужих.
Позже выяснилось, что власти давно знали о случившемся, но не сообщили об этом. После этого одна из матерей и обе женщины подали иск против государства, утверждая, что оно скрывало правду и нарушило их права. Они потребовали 20 миллионов крон компенсации.
Апелляционный суд Боргартинга подтвердил выводы суда Осло, который не увидел вины государства. Судьи указали, что в 1960-е годы больницей управляла частная организация, и именно она несет ответственность за ошибку.
Решение вступит в силу после окончания срока подачи жалобы. Семьи заявили, что обратятся в Верховный суд, чтобы добиться признания того, что ошибка лишила их права знать свое происхождение.
Ранее сообщалось, что две сестры из Нижегородской области нашли друг друга спустя 24 года. В 2002 году трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детдома после лишения родителей прав. Позже Нину удочерила одинокая женщина из Испании, которая не знала о существовании второй девочки, и увезла ее за границу. Через десять лет Нина случайно узнала о сестре, разбирая бумаги, и начала поиски. Наташу она нашла в тяжелом состоянии — без документов, жилья и памяти.
