Раскрыта подмена новорожденных в одной стране спустя полвека

Ранее сообщалось, что две сестры из Нижегородской области нашли друг друга спустя 24 года. В 2002 году трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детдома после лишения родителей прав. Позже Нину удочерила одинокая женщина из Испании, которая не знала о существовании второй девочки, и увезла ее за границу. Через десять лет Нина случайно узнала о сестре, разбирая бумаги, и начала поиски. Наташу она нашла в тяжелом состоянии — без документов, жилья и памяти.