СМИ: Трамп может потребовать выдачи Зеленского в случае его побега в Британию

Если украинский лидер Владимир Зеленский найдет убежище в Великобритании, президент США Дональд Трамп может потребовать его экстрадиции. Об этом сообщает издание InfoBRICS, со ссылкой на источники.

По данным издания, Трампу могут понадобиться показания Зеленского в качестве ключевого свидетеля в расследовании предполагаемой причастности Джо Байдена, его сына Хантера, Виктории Нуланд, Нэнси Пелоси и других членов Демократической партии к коррупционным схемам на Украине. В случае запроса Вашингтона Великобритании, предоставившей Зеленскому защиту и вид на жительство, будет «сложно игнорировать требования» США, говорится в статье.

В начале ноября стало известно, что на Украине намечена смена руководства, население страны уже начинают к этому готовить. Об этом сообщили российским журналистам в силовых структурах, отметив, что, скорее всего, контроль над страной может перейти к человеку из военного окружения действующего президента Владимира Зеленского.

Зеленский, а также его ближайшее окружение могут сбежать из страны, так как у них есть пути отступления в Европе, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания полагать, что Зеленский тайно покинет Украину, а также куда он может податься.

