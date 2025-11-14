СМИ: Трамп может потребовать выдачи Зеленского в случае его побега в Британию

Зеленский, а также его ближайшее окружение могут сбежать из страны, так как у них есть пути отступления в Европе, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания полагать, что Зеленский тайно покинет Украину, а также куда он может податься.