Россиянам раскрыли порядок действий при утрате мобильного номера: эти шаги помогут защитить аккаунты и банковские счета

Утрата контроля над мобильным номером может привести к полной потере доступа к банковским счетам и другим важным цифровым сервисам. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.
Специалист объяснил, что операторы связи имеют право изъять номер, если абонент долгое время не пользуется им. Уже через несколько месяцев сим-карта может оказаться у нового владельца, который непреднамеренно получит ключ ко всем аккаунтам предыдущего — от личной переписки до банковских приложений.
Для минимизации этих рисков Золотухин рекомендует выработать четкий план действий. Первым шагом должен стать полный аудит всех сервисов, где номер используется для авторизации. Их необходимо систематизировать по группам, расставив приоритеты по степени важности.
Наиболее срочными действиями эксперт назвал уведомление банка об утрате номера. Если этого не сделать своевременно, SMS с кодами подтверждения и информацией о финансовых операциях продолжат поступать на старый номер, что создает риск несанкционированного доступа к счетам или оформления кредитов мошенниками.
Следующим критически важным шагом Золотухин считает замену номера на портале «Госуслуги», которую можно выполнить через приложение онлайн-банка или лично обратившись в МФЦ. Только после защиты этих ключевых ресурсов следует переходить к обновлению данных в остальных сервисах, начиная с электронной почты.
Прежде стало известно, что лидерами среди телефонных мошенничеств стали три схемы: мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», поддельные уведомления о посылках и приглашения на фальшивые собеседования.