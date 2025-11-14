Россиянам раскрыли порядок действий при утрате мобильного номера: эти шаги помогут защитить аккаунты и банковские счета

Специалист объяснил, что операторы связи имеют право изъять номер, если абонент долгое время не пользуется им. Уже через несколько месяцев сим-карта может оказаться у нового владельца, который непреднамеренно получит ключ ко всем аккаунтам предыдущего — от личной переписки до банковских приложений.