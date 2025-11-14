«Кричим годами»: жители Тараза жалуются на разрушающиеся дома

Жители домов рассказали телеканалу, что четырехэтажки были построены еще в 60-х годах и сейчас находятся в аварийном состоянии. Крыша домов в ужасном состоянии, она протекает от дождя и снега, а трубы отопления часто прорываются. Канализация в подвалах сгнила, и стены домов от постоянной сырости проседают и осыпаются.
Жильцы пытаются самостоятельно чинить поломки, но это не помогает. Некоторые из них перестали спокойно спать из-за страха оказаться под завалами или получить ожоги. «Мы уже кричим об этом годами. Нас никто не слышит. Я сижу дома, по батарее кто-то стукнул, у меня аж мандраж. Потому что сейчас что-то выключится, или сейчас что-то взорвется, или что-то потечет. В таком состоянии все», — рассказала жительница одного из домов Ирина Пламенитская.
Жильцы рассказывают чиновникам о своей проблеме каждую весну, лето и осень. Их дома есть в списках на капитальный ремонт, и существует смета в 50 млн тенге на каждый дом. Однако выяснилось, что денег нет.
В текущем году в марте месяце была подана бюджетная заявка на капитальный ремонт 73 домов в городе Таразе на сумму 8 млрд тенге. Но в этом году средства из республиканского бюджета не были выделены. Руководитель отдела жилищных отношений акимата Тараза Султанмахмут Утешов пообещал, что в следующем году дома точно отремонтируют, если на это выделят средства. В противном случае чиновник посоветовал жильцам идти в банк за кредитом.