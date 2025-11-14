«В сердцах останется молодым и светлым»: в Башкирии похоронили 27-летнего контрактника

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Егором Трофимовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Егор Андреевич родился в 1998 году в Белорецке. Учился в местной школе № 16, затем окончил Белорецкий металлургический колледж. В 2023 году заключил контракт с частной военной компанией и отправился добровольцем в зону проведения СВО. После полугода службы вернулся домой.
В минувшем августе молодой человек подписал контракт с Министерством Обороны России. Проходил службу в 74-й мотострелковой бригаде. Егора Трофимова не стало в прошлом месяце.
— По словам родных и близких, Егор Андреевич был добрым и отзывчивым человеком, старался всем помогать. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Егора Андреевича. В их сердцах он останется молодым и светлым парнем, — заявили в администрации Белорецкого района.
