«В сердцах останется молодым и светлым»: в Башкирии похоронили 27-летнего контрактника

— По словам родных и близких, Егор Андреевич был добрым и отзывчивым человеком, старался всем помогать. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Егора Андреевича. В их сердцах он останется молодым и светлым парнем, — заявили в администрации Белорецкого района.