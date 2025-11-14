Ричмонд
В Госдуме хотят ввести единый стандарт указания срока годности

В ГД отметили, что производители часто размещают данные о сроке годности в незаметных местах.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов («ЛДПР») направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с предложением ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

В своём обращении Чернышов отметил, что действующие нормативы не обеспечивают единого и удобного для потребителей формата маркировки. По его словам, сейчас производители часто располагают данные о сроке годности в малозаметных местах — на дне упаковки, под крышкой, в швах, что заставляет покупателей тратить время на поиск и повышает риск приобретения просроченного товара.

«Также должны быть установлены четкие требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции, чья упаковка имеет специфическую конструкцию, предлагается разработать и утвердить перечень с альтернативными, но также обязательными местами нанесения», — говорится в обращении.

Чернышов считает, что реализация этой инициативы поможет унифицировать подходы к маркировке в странах ЕАЭС, значительно повысит удобство и безопасность покупок для миллионов потребителей и будет способствовать сокращению пищевых отходов. Напомним, в России с 2019 года постепенно внедряется система маркировки товаров.

Ранее сообщалось, что кассы также обяжут следить за сроком годности продуктов.

