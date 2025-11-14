В Госдуме хотят ввести единый стандарт указания срока годности

В своём обращении Чернышов отметил, что действующие нормативы не обеспечивают единого и удобного для потребителей формата маркировки. По его словам, сейчас производители часто располагают данные о сроке годности в малозаметных местах — на дне упаковки, под крышкой, в швах, что заставляет покупателей тратить время на поиск и повышает риск приобретения просроченного товара.