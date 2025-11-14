Ричмонд
Пилот рейса Омск — Москва снял на видео полёт в тумане и полярное сияние

Невероятные расцветки неба были запечатлены в небе над Казанью.

Источник: Om1 Омск

Пилот авиакомпании S7, автор телеграм-канала KaReNPiLoT снял на видео свой полёт по маршруту Омск — Москва (Домодедово). Видео было опубликовано в его канале 12 ноября.

Пилот продемонстрировал взлёт с омского аэропорта в условиях тумана, а в небе над Казанью по пути в Москву удалось увидеть невероятно красивое полярное сияние. Посадка в столице также проходила в условиях низкой видимости.

Отметим, что о высокой вероятности возникновения полярных сияний в небе над Россией предупреждали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, однако погода не позволила омичам увидеть это зрелище.