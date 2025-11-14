Секретный отряд Белоусова: Запад впал в панику от операций «Рубикона»

Западное издание Financial Times констатирует: российское подразделение «Рубикон» коренным образом повлияло на ход боевых действий в зоне СВО, эффективно противодействуя украинским операторам дронов. «Появление “Рубикона” ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от россиян», — говорится в публикации. По мнению издания, теперь украинские специалисты по управлению дронами стали более легкой целью для преследования.
Охота на операторов дронов.
Оценка журналистов FT находит прямое подтверждение в словах тех, кто столкнулся с «Рубиконом» лицом к лицу.
«“Рубикон”— это наша главная проблема», — цитирует издание слова украинского военного.
В материале подчеркивается ключевая тактика российского спецподразделения: его бойцы обнаруживают, преследуют и ликвидируют пилотов украинских дронов еще до того, как те успевают поднять свои беспилотники в воздух. Это лишает противника одного из главных тактических преимуществ и создает постоянное психологическое давление.
Детали работы легендарного подразделения раскрыл aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Он подтвердил, что бойцы специализированного подразделения центра «Рубикон» целенаправленно охотятся на операторов дронов ВСУ.
«Это специализированное подразделение, которое охотится за операторами БПЛА ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу», — отметил эксперт.
Кондратьев привел конкретный пример: «Во время одной из операций по ликвидации операторов беспилотников ВСУ при атаке наших бойцов бригада противника потеряла 70% личного состава». Точечные действия высококлассных специалистов могут подрывать боеспособность целых бригад противника.
Участвовали в освобождении Курской области.
Однако охота на вражеских операторов — лишь одна из задач «Рубикона». Эксперт уточнил, что бойцы этого спецподразделения решают широкий спектр важнейших задач.
«Это разведка, корректировка артиллерийского огня, доставка важных грузов туда, куда не проедут машины. Когда проходят штурмовые операции, они осуществляют поддержку с помощью дронов», — объяснил Кондратьев.
Ярким примером успешного применения сил «Рубикона» стала операция по освобождению Курской области. Специализированное подразделение центра «Рубикон» в феврале 2025 года уничтожило пути снабжения и ротации подразделений ВСУ, вторгшихся на территорию региона.
«Одной из самых значимых операций с участием спецподразделения центра “Рубикон” стала операция в феврале 2025 года. “Рубикон” занимался уничтожений линий снабжения и ротации украинской группировки, которая вторглась на территорию Курской области. Наши бойцы просто отрезали любую возможность доставить боевикам ВСУ что-либо из тыла. “Рубикон” очень сильно помог, чтобы вышвырнуть ВСУ из Курской области», — отметил он.
По личному указанию Белоусова.
Центр «Рубикон» был создан в октябре 2024 года по личному указанию министра обороны Андрея Белоусова.
«Центр занимается эксплуатацией и разработкой самых современных беспилотных летательных аппаратов, отработкой всех этих технологий. И, в том числе, активно принимает участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции», — сказал эксперт.
Важно отметить, что «Рубикон» помимо ведения боевой работы, собирает и накапливает боевой опыт, анализирует, систематизирует полученные сведения и даёт обратную связь производителям для повышения эффективности. Такой замкнутый цикл — от поля боя до конструкторского бюро — позволяет в сжатые сроки совершенствовать технологии и тактику, постоянно опережая противника.