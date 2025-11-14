Секретный отряд Белоусова: Запад впал в панику от операций «Рубикона»

Западное издание Financial Times констатирует: российское подразделение «Рубикон» коренным образом повлияло на ход боевых действий в зоне СВО, эффективно противодействуя украинским операторам дронов. «Появление “Рубикона” ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от россиян», — говорится в публикации. По мнению издания, теперь украинские специалисты по управлению дронами стали более легкой целью для преследования.