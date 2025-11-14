Почему таможня «отбирает» деньги у казахстанцев в аэропорту или на границе

«В настоящее время, в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности, Указом Президента РК от 14.03.2022 года № 830 “О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан” введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан: наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм. Таким образом, независимо от факта декларирования и подтверждения законности происхождения денежных средств, вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей 10 000 долларов США, запрещен», — сообщают в КГД.