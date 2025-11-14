Суд в Москве взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

Ранее вокруг журналистки разразился скандал из-за появившейся информации о ее возможном переезде в Испанию. Туда Собчак подала документы на ВНЖ. Однако журналистка прервала молчание, тем самым впервые отреагировала на сообщения о ВНЖ и покупке виллы в Европе. Собчак заверила: «Я в России живу и работаю».