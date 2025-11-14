Суд в Москве взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

В отношении журналистки Ксении Собчак вынесено уже четвертое судебное решение о взыскании долга по ЖКХ по иску Фонда капремонта. Соответствующая информация содержится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
«Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — следует из текста материала.
При этом сумма взысканной судом задолженности с журналистки не уточняется.
Ранее вокруг журналистки разразился скандал из-за появившейся информации о ее возможном переезде в Испанию. Туда Собчак подала документы на ВНЖ. Однако журналистка прервала молчание, тем самым впервые отреагировала на сообщения о ВНЖ и покупке виллы в Европе. Собчак заверила: «Я в России живу и работаю».