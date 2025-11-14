Ричмонд
Блогер создал видео вязаного Новосибирска с помощью ИИ

Видео, созданное с помощью нейросети, собрало десятки тысяч просмотров и тронуло сердца зрителей.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский блогер представил публике необычный взгляд на город, создав с помощью искусственного интеллекта видео, в котором знакомые улицы и здания будто связаны из пряжи.

Всего за несколько дней творение набрало почти пятьдесят тысяч просмотров в социальных сетях, вызвав живой отклик у аудитории. Многочисленные комментаторы единодушно отмечают, что видео, несмотря на свою цифровую природу, передаёт неожиданно тёплую и уютную атмосферу. Многие пользователи признаются, что такой нестандартный образ города вызывает чувство ностальгии и спокойствия.