Блогер создал видео вязаного Новосибирска с помощью ИИ

Всего за несколько дней творение набрало почти пятьдесят тысяч просмотров в социальных сетях, вызвав живой отклик у аудитории. Многочисленные комментаторы единодушно отмечают, что видео, несмотря на свою цифровую природу, передаёт неожиданно тёплую и уютную атмосферу. Многие пользователи признаются, что такой нестандартный образ города вызывает чувство ностальгии и спокойствия.