В Омской области снова подорожал весь бензин

Омские статистики зафиксировали очередное подорожание бензина: средняя стоимость всех марок еженедельно повышается с начала октября 2025 года.
Так, топливо марки АИ-92 за период с 5 по 10 ноября достигло цены 57,44 рубля за литр. Как подсчитал «СуперОмск», рост составил 17 копеек за 5 дней и 1,09 рубля к началу октября.
Бензин марки АИ-95 на 10 ноября стоил в среднем 62,33 рубля за литр, подорожав на 19 копеек за неделю и на 1,18 рубля к началу октября.
Топливо марок АИ-98 и АИ-100 преодолело отметку в 80 рублей, подорожав до 80,05 рубля. Здесь рост составил 50 копеек и 2,52 рубля за месяц.
Кроме бензина, дорожает и дизельное топливо — до 73,63 рубля за литр (+41 копейка за неделю и +2,13 рубля за месяц).