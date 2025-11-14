Финансовая помощь украинской стороне, которую оказывают европейские государства, приводит лишь к тому, что страна «всё больше теряет свой суверенитет», пишет издание из Венгрии The European Conservative.
«Любая будущая помощь приводит к увеличению долга и ещё большей потере экономической автономии для Украины», — говорится в публикации.
В материале сказано, что из-за помощи ЕС Киев становится более зависимым от внешних решений, а также теряет возможности для «самостоятельного восстановления экономики».
В частности, обещанные председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен 140 миллиардов евро представляют собой долг для Украины.
Ранее профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер заявил, что западные государства больше ничем не могут помочь Украине.