В Актобе военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину с наркотиками

12 ноября около 22:10 военнослужащие воинской части № 6655 Национальной гвардии МВД РК оперативно отреагировали на поступившую ориентировку и задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Сообщение поступило из Центра оперативного управления: в районе Желеянка по улице Қ. Сәтбаев был замечен мужчина 35−40 лет, вызывающий подозрение. Дежурный наряд сразу выехал на место.

Через несколько минут лейтенант Азамат Бисембин обнаружил человека, соответствующего описанию, и подошёл к нему для профилактической беседы.

— При общении с гражданином я сразу заметил признаки употребления наркотических средств и вызвал полицию, — отметил лейтенант А. Бисембин.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, провели внешний осмотр и обнаружили у мужчины растительное вещество зелёного цвета со специфическим запахом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Незаконное хранение наркотических веществ».

Благодаря оперативным действиям военнослужащих войск правопорядка общественный порядок в Актобе был сохранён, а потенциальная угроза предотвращена.