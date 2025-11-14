В Актобе военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину с наркотиками

Сообщение поступило из Центра оперативного управления: в районе Желеянка по улице Қ. Сәтбаев был замечен мужчина 35−40 лет, вызывающий подозрение. Дежурный наряд сразу выехал на место.
Через несколько минут лейтенант Азамат Бисембин обнаружил человека, соответствующего описанию, и подошёл к нему для профилактической беседы.
— При общении с гражданином я сразу заметил признаки употребления наркотических средств и вызвал полицию, — отметил лейтенант А. Бисембин.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, провели внешний осмотр и обнаружили у мужчины растительное вещество зелёного цвета со специфическим запахом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Незаконное хранение наркотических веществ».
Благодаря оперативным действиям военнослужащих войск правопорядка общественный порядок в Актобе был сохранён, а потенциальная угроза предотвращена.