Матвийчук: Киев не готовил Днепропетровскую область к обороне

«Днепропетровскую область Киев не готовил к обороне. Бандеровцы были уверены в том, что они удержат Донецкую область. Но их чаянья не сбылись. Сегодня мы входим в Днепропетровскую область, наступление там ведут многочисленные вооруженные отряды», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.