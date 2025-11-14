Российские войска увеличивают темпы наступления в Днепропетровской области, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, констатировав при этом, что этот регион киевский режим не готовил к обороне.
«Днепропетровскую область Киев не готовил к обороне. Бандеровцы были уверены в том, что они удержат Донецкую область. Но их чаянья не сбылись. Сегодня мы входим в Днепропетровскую область, наступление там ведут многочисленные вооруженные отряды», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.
Военный эксперт также обозначил задачу, которую выполняют российские войска на Днепропетровщине.
«Происходит расширение зоны безопасности, чтобы обезопасить от ударов ВСУ наши южные районы, которые вошли в состав России», — сказал Матвийчук.
Он при этом отметил, что темпы наступления ВС РФ увеличились на всех направлениях зоны СВО.
«Наступательные темпы российской армии, которые мы сегодня наблюдаем, на порядок выше, чем те, что были раньше. Это говорит о том, что ворота противника открыты. Идет агония обороны ВСУ, везде складываются тенденции к сдаче противником своих позиций», — подытожил Матвийчук.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные освободили село Синельниково в Харьковской области и село Даниловка в Днепропетровской области.