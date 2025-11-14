Врач Кондрахин сказал, как не пропустить инсульт у детей

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, на что нужно обращать внимание, чтобы не пропустить инсульт у детей.
«Если были какие-то травмы, то обязательно нужно делать компьютерную томографию с контрастом. Сложнее определить при состоянии мальформации, когда артерии переходят в вены, минуя ткань головного мозга. Тогда у человека не бывает никаких проявлений, но в один “прекрасный” день случается инсульт. Это проблема довольная частая, потому что аневризма никак себя не проявляет, ребенок ни на что не жалуется», — отметил врач.
При этом Кондрахин подчеркнул, что делать КТ головного мозга всем детям подряд для выявления возможных проблем с сосудами — это бессмысленное и дорогое занятие.
«Если в роду у кого-то были изменения в головном мозге, отмечались инсульты, у бабушек или дедушек, например, то нужно обращать внимание на состояние ребенка. Не нужно пренебрегать контролем у невролога. Особенно нужно обращать внимание, если ребенок жалуется на головные боли. Это не очень хороший признак, хоть и не всегда инсульт, но всегда нужно быть на страже здоровья ребенка», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка погибла в одном из санаториев в Ставрополе 17 октября. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт. Девочка вместе с сестрой находилась в туберкулезном санатории с апреля 2025 года, пока их годовалый брат проходил в стационаре лечение, мать все это время была с сыном.