Врач Кондрахин сказал, как не пропустить инсульт у детей

«Если в роду у кого-то были изменения в головном мозге, отмечались инсульты, у бабушек или дедушек, например, то нужно обращать внимание на состояние ребенка. Не нужно пренебрегать контролем у невролога. Особенно нужно обращать внимание, если ребенок жалуется на головные боли. Это не очень хороший признак, хоть и не всегда инсульт, но всегда нужно быть на страже здоровья ребенка», — резюмировал он.